In een duwbak in de Rotterdamse haven woedt een grote brand. Het gaat om een gevaarte van 55 meter lang en 5 meter breed, gevuld met huisafval. Volgens de brandweer staat heel de bak in brand.

De duwbak ligt afgemeerd bij AVR Afvalverwerking aan de Professor Gerbrandyweg. De rook trekt niet richting bewoond gebied. De hulpverleners worden geholpen door blusvaartuigen van de havenmeester en een droneteam.