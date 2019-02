Gijs van Dam aan de slag bij Talpa

Televisieproducent Gijs van Dam (42) heeft een nieuwe baan. Hij gaat bij SBS6 aan de slag als hoofdredacteur van de programma’s 6 Inside en Shownieuws. Dat bevestigde mediabedrijf Talpa, de eigenaar van SBS6.

Een woordvoerder van Talpa roemt de kwaliteiten van Van Dam als televisiemaker. “Die kwaliteiten zijn dan ook de reden dat Gijs bij ons aan de slag gaat. Hij is een vakman”, aldus de zegsman.

Van Dam kwam het afgelopen jaar veelvuldig in het nieuws omdat hij door journalist Jelle Brandt Corstius werd beschuldigd van verkrachting. Brandt Corstius deed eind 2017 aangifte tegen Van Dam. De producent zou hem hebben gedrogeerd en misbruikt toen ze samenwerkten bij tv-programma Barend & Van Dorp in 2002.

Van Dam, die de beschuldigingen van de hand wijst, had op zijn beurt al aangifte gedaan van smaad en laster nadat Brandt Corstius zijn verhaal naar buiten had gebracht in dagblad Trouw. Het OM vond geen bewijs en seponeerde beide aangiften. Vorige maand seponeerde het OM ook een tweede aanklacht van Van Dam tegen Brandt Corstius.

Als producer werkte van Dam in het verleden aan succesvolle programma’s als Ik hou van Holland en Big Brother.