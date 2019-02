Kabinet kijkt naar aftrekbaarheid dwangsommen

Het kabinet onderzoekt of het mogelijk is een einde te maken aan de fiscale aftrekbaarheid van dwangsommen die bedrijven krijgen opgelegd. Dat heeft minister Wopke Hoekstra (Financiën) gezegd in antwoord op vragen van D66-Kamerlid Steven van Weyenberg.

Aanleiding om de kwestie aan te kaarten is het gedrag van metaalverwerker Harsco, die gevestigd is op het terrein van Tata Steel in Velsen-Noord. Het bedrijf lapt geregeld de milieuregels aan de laars en veroorzaakt daarmee veel overlast voor omwonenden. Ondanks een opeenstapeling van dwangsommen van de provincie Noord-Holland heeft Harsco zijn leven nog niet gebeterd.

In tegenstelling tot boetes kunnen dwangsommen worden afgetrokken van de winstbelasting. Dat steekt de provincie al langer, ook omdat dat de effectiviteit niet ten goede komt. Hoekstra begrijpt, ,,zeker in deze casus”, dat daar ook in de Tweede Kamer vraagtekens bij worden gezet. Daarom wil hij onderzoeken of de regels kunnen worden aangepast, mogelijk al met ingang van volgend jaar.

De minister houdt daarbij wel ,,een aantal kleine slagen om de arm”. Uitvoerbaarheid door de Belastingdienst, die de handen al vol heeft aan een reeks nieuwe belastingwetten en de nasleep van een uit de hand gelopen reorganisatie, is daarbij ,,een punt van aandacht”.

Hoekstra gaat daarnaast kijken naar de fiscale behandeling van schikkingen, zoals ING die vorig jaar trof om te ontkomen aan vervolging wegens een gebrekkige aanpak van witwasrisico’s. De bank betaalde bij elkaar 775 miljoen euro, en beloofde daarbij geen belastingaftrek te claimen. Dat roept volgens Van Weyenberg de vraag op of dit wel had gekund.