Kleding Saint Laurent / Deneuve naar Delden

Het particuliere museum No Hero in Delden heeft op een veiling in Parijs dertig mode-ontwerpen verworven die de Franse couturier Yves Saint Laurent bedacht voor topactrice en landgenote Catherine Deneuve. De aankopen van de No Hero Foundation worden er in het najaar geëxposeerd.

,,Eén van de topstukken is een ‘tailleur de soir’ bedrukt met een print van bougainville-bloemen en werd gedragen tijdens de Amerikaanse Golden Globes-ceremonie in 1993. De film Indochine waar Deneuve de hoofdrol in speelde ontving tijdens deze ceremonie de prijs voor beste niet-Engelstalige inzending”, aldus een woordvoerder.

Christie’s in Parijs verkocht eind vorige maand de garderobe die wijlen Saint Laurent ontwierp voor Deneuve, die echt een kameraad van hem was. Hij bedacht de meer dan 130 outfits voor de filmster en tweevoudig César-winnares in een periode van veertig jaar.