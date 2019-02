Komende weken kans op hooikoortsklachten

Met het einde van het koude weer en de terugkeer van hogere temperaturen, komen ook de elzen en hazelaars weer in bloei. Dat levert mooie beelden op, maar ook klachten voor hooikoortspatiënten. Er komen namelijk meer pollen de lucht in, zo meldt Weeronline.

Voordat de kou de afgelopen weken haar intrede deed, liep de natuur vier weken voor op schema. Rond de kerstdagen was er zelfs al kans op hooikoortsklachten.

Een deel van die voorsprong is verdampt: de natuur ligt nog ‘maar’ twee weken voor. Nu het weer zachter wordt, komen de elzen massaal tot bloei. Ook de pollen van de hazelaar kunnen in de lucht komen. Berken komen naar verwachting pas eind maart of begin april tot bloei, dus daar zullen mensen met hooikoorts nog geen last van hebben.

De komende weken wordt geen koud weer verwacht. Na het weekeinde komt het tijdens heldere nachten soms tot vorst, maar overdag blijft het zacht met maxima rond de 8 graden.