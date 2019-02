Miljonairs-show met Robert ten Brink terug

Robert ten Brink keert op tv terug met een variant van de show Lotto Weekend Miljonairs die hij tussen 1999 en 2008 maakte. Vanaf eind mei presenteert hij bij RTL 4 het nieuwe BankGiro Miljonairs.

Deelnemers kunnen een miljoen euro verdienen als ze een aantal meerkeuzevragen goed beantwoorden. Daarbij kunnen ze de telefonische hulp inroepen van iemand die ze aan het goede antwoord kan helpen. ,,Ik verheug mij erop om de spannendste quiz ter wereld op de buis te brengen”, aldus de presentator die spreekt van een droom die uitkomt.

Ten Brink is ook en vooral bekend van All You Need Is Love.