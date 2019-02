Taakstraf voor frauderen bij fanclub Cambuur

Een 69-jarige man uit Hardegarijp is door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot een werkstraf van 220 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden voor het verduisteren van in ieder geval ruim 27.000 euro bij de fanclub van SC Cambuur.

Het OM wil nog geld afpakken van de verdachte. In totaal gaat het om bijna 150.000 euro. Het vonnis komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie (OM).

Het op verschillende manieren wegsluizen van geld vond plaats tussen 2010 en 2017. De man was een voormalige penningmeester van de supportersvereniging.

Kern van Cambuur, zoals de fanclub heet, ontdekte door verschillen in de horecaopbrengsten bij wedstrijden van Cambuur in 2016 dat de boekhouding niet deugde. De man zou het geld onder andere hebben gebruikt om witgoed, tuinmeubelen en andere spullen te kopen. Volgens hem waren die bedoeld voor spelers van SC Cambuur. De rechter vindt dit ongeloofwaardig.