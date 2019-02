Toename afschot herten Oostvaardersplassen

Staatsbosbeheer heeft in januari 825 edelherten in de Oostvaardersplassen afgeschoten. In totaal zijn in het gebied nu 922 herten gedood, aldus de organisatie. Er moeten ruim 1800 edelherten verdwijnen uit het Europese vogelreservaat, omdat de kudde veel te groot is geworden.

Staatsbosbeheer begon in december met het afschot. De eerste maand viel het resultaat de faunabeheerders niet mee. In januari is vaker en op meer dagen geschoten. Bovendien werd het koud, waardoor de herten beter benaderbaar waren.

Drie edelherten zijn gedood omdat ze de winter niet zouden overleven. Er zijn volgens Staatsbosbeheer nog geen runderen of paarden om die reden afgeschoten. Dit jaar moeten 160 konikpaarden de Oostvaardersplassen verlaten omdat ook die kudde te groot is. De runderen blijven ongemoeid.