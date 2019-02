Wethouder R’dam weg om oude vastgoeddeal

De Rotterdamse wethouder Adriaan Visser (D66) heeft zijn ontslag ingediend. Hij stapt op na een kritisch rapport van de rekenkamer over zijn rol als topambtenaar van de gemeente Rotterdam bij een oude omstreden vastgoeddeal over de ontwikkeling van het zogeheten Schiekadeblok, vlakbij het centraal station.

Hoewel hij politiek niet verantwoordelijk is, heeft Visser toch besloten de eer aan zichzelf te houden. ,,De berichtgeving over het Schieblok is mij niet in de koude kleren gaan zitten”, schrijf Visser aan de gemeenteraad, waar hij nog wel voldoende steun had.

,,Met pijn in mijn hart ben ik zelf tot de slotsom gekomen dat ik voor mezelf geen mogelijkheid meer zie om de stad Rotterdam als wethouder te dienen.” Volgens de rekenkamer was de 52 miljoen euro die Rotterdam op tafel legde voor het Schiekadeblok, dat moest transformeren tot een zakenwijk, veel te veel.

In zijn brief schrijft Visser dat hij geprobeerd heeft de beeldvorming na het rapport bij te sturen. ,,Ik heb daarbij gehandeld in een emotionele opwelling wat onverstandig was en dat had ik dan ook niet moeten doen.”

Volgens het AD en RTV Rijnmond heeft Visser geheime stukken over de deal uit 2009 laten uitlekken om zo aan te tonen dat het bedrag van 52 miljoen wel degelijk realistisch was.

Visser was de meest ervaren wethouder van Rotterdam. Hij was onder meer belast met ingewikkelde dossiers als de verkoop van Eneco en de bouw van de nieuwe Kuip. Zijn dossierkennis was groot. Wie hem gaat opvolgen, is nog niet bekend.