Actie personeel van raffinaderij Curaçao

Werknemers van de olieraffinaderij op Curaçao hebben dinsdagavond de ingang van het regeringsgebouw op het eiland geblokkeerd. Ze zijn bezorgd over de toekomst van de raffinaderij. Eind 2019 loopt het leasecontract af met de Venezolaanse staatsoliemaatschappij PDVSA. Op dit moment is er geen enkel bedrijf dat het contract wil overnemen.

Al enkele jaren probeert de regering een nieuwe partner te vinden. Tot voor kort leek dat te lukken, maar dinsdag meldde een groot Amerikaanse oliebedrijf alsnog af te zien van verdere besprekingen na twee maanden intensieve onderhandelingen.

Werknemers legden daarom het werk neer en eisten een gesprek met minister-president Rhuggenaath. Die stond de werknemers te woord. Maar dat heeft de spanning niet uit de lucht gehaald.

De raffinaderij, honderd jaar geleden opgericht door Shell, is nog steeds belangrijk voor de economie van het eiland. Rhuggenaath heeft steeds gesteld dat hij er alles aan zal doen om te zorgen dat de raffinaderij openblijft. Shell verkocht in 1986 de raffinaderij voor 1 gulden, op voorwaarde dat het niet aansprakelijk is voor eventuele milieuschade. Sindsdien leasede PDVSA de raffinaderij.