Ambulancehulpverleners in het nieuw

Ambulancehulpverleners gaan vanaf woensdag hun nieuwe beroepskleding uitproberen. Doelmatigheid en gemak worden getest. Het oude tenue met de geeltinten is vijftien jaar oud en lijkt op sommige andere beroepskleding.

,,Gezien de speciale taken en bevoegdheden van ambulanceprofessionals is het belangrijk dat zij kleding dragen waarin iedereen hen direct herkent”, zegt Han Noten, voorzitter Ambulancezorg Nederland (AZN). De nieuwe uitmonstering mag alleen door Nederlandse ambulancezorg worden gebruikt. De hoofdtoon is turquoise en er zijn accenten in rood aangebracht. Het ontwerp is van Karin Slegers.

Twee ambulancehulpverleners uit elke regio gaan nu meedoen aan de test tijdens het dagelijkse werk. Na de draagproef worden de bevindingen besproken, in de hoop dat de nieuwe pakken vanaf de zomer gefaseerd aan de Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s) kunnen worden uitgedeeld.