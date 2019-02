Dertig maanden cel voor verkrachting in azc

Een 27-jarige Macedoniër moet dertig maanden de cel in omdat hij in 2016 in het asielzoekerscentrum van Nijmegen een medebewoonster heeft verkracht. De rechtbank in Arnhem neemt het de man kwalijk dat hij alleen aan zijn eigen gevoelens heeft gedacht en geen rekening hield met het slachtoffer.

De vrouw had zich in het asielzoekerscentrum veilig moeten voelen, stelt de rechtbank in het vonnis. ,,Ook roept de verkrachting gevoelens van afschuw, verontwaardiging en onveiligheid op in de maatschappij.”

De opgelegde straf is lager dan de 42 maanden die de officier van justitie had geëist. Dat komt omdat de man tot ongewenste vreemdeling is verklaard en daarom waarschijnlijk niet in aanmerking komt voor een voorwaardelijke invrijheidstelling.