Islamitische hogeschool bankroet

De islamitische hogeschool van de Stichting Europe Islamic University Of Applied Sciences in Rotterdam is bankroet. De rechtbank in Rotterdam sprak deze week het faillissement uit, nadat drie leerkrachten en twee andere medewerkers samen ongeveer een ton aan achterstallig salaris hadden gevorderd, aldus curator Marcel Windt.

Hij beziet nu de situatie. Die kan volgens hem eventueel nog gekeerd worden, als de school zich toch nog van een zeer goede kant laat zien en over de brug komt. De instelling heeft zich echter tijdens diverse procedures niet laten zien.

De school, waar studenten een hbo-master islamitische geestelijke verzorging kunnen halen, was meerdere keren in opspraak. Nog in november dreigde onderwijsminister Ingrid van Engelshoven dat de instelling haar erkenning verliest als zij niet snel orde op zaken stelt waar het gaat om de bestuurlijke en financiële continuïteit. Daarover moest uiterlijk in februari 2019 duidelijkheid komen.