Nog twijfels over vijftig medicijnen na brexit

Voor een vijftigtal belangrijke geneesmiddelen is nog niet duidelijk of ze geleverd kunnen blijven worden als het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie zonder scheidingsakkoord verlaat. Voor ongeveer 2650 andere medicijnen waarover onzekerheid bestond is al wel een oplossing gevonden, meldt minister Bruno Bruins (Medische Zorg).

Het Verenigd Koninkrijk is een belangrijke schakel in de handel in medicijnen en medische hulpmiddelen zoals pacemakers. Als de Britten afscheid nemen van de EU zonder goede afspraken, dreigen deze producten niet meer in EU-landen te kunnen worden verkocht.

Daarom is een lijst opgesteld van geneesmiddelen waarop patiënten met levensbedreigende aandoeningen of kwetsbare groepen aangewezen zijn en waarvoor Nederland afhankelijk is van het Verenigd Koninkrijk. Apothekers en groothandelaars kunnen als het nodig is voor het leeuwendeel van deze producten terecht in een ander EU-land of bij een apotheker die zelf een soortgelijk middel kan maken.

Voor vijftig van de 2700 ‘kritische’ geneesmiddelen is nog geen alternatief gevonden, schrijft Bruins aan de Tweede Kamer. Mocht dat vóór de brexit ook niet meer lukken, dan is er nog niet per se een man overboord, verzekert de minister. Nederland kan altijd een uitzondering maken en bijvoorbeeld de invoer vanuit het Verenigd Koninkrijk tijdelijk alsnog toestaan.

Voor welke vijftig geneesmiddelen nog geen oplossing is gevonden, wil Bruins niet kwijt. Als hij dat bekendmaakt zou dat hamstergedrag en speculatie in de hand kunnen werken, denkt hij.

Ziekenhuizen waarschuwden vorige maand dat een ‘harde’ brexit hen in grote problemen zou kunnen brengen. Ze vrezen dat ze na 29 maart bijvoorbeeld geen pacemakers meer geleverd kunnen krijgen. De meeste fabrikanten van die hulpmiddelen zijn in het Verenigd Koninkrijk geregistreerd.