Queen of the Sky is aan haar laatste reis begonnen

Afgelopen nacht is de Boeing 747 van Corendon aan haar laatste reis begonnen. Atilay Uslu, directeur-eigenaar van Corendon, gaf hiervoor dinsdagavond het ceremoniële startschot, in het bijzijn van de commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland Arthur van Dijk. In de SKYBAR 747 van het Corendon Village Hotel werd met een druk op de knop de verlichting in het toestel ontstoken, waarna het in beweging kwam.

Op een trailer van transportgigant Mammoet reed de Queen of the Sky vervolgens over Schiphol, om via de Zwanenburgbaan het terrein te verlaten en haar weg te vinden over de weilanden. Liefst 1.250 genodigden en bezoekers waren getuige van dit indrukwekkende schouwspel. Met shuttlebussen werden zij naar een ingerichte spottersplek in het weiland gebracht, waar het toestel even na middernacht majestueus voorbij reed. De Boeing 747 blijft twee dagen in het weiland staan, waarna zij vrijdag- en zaterdagnacht haar reis vervolgt naar de hoteltuin van het Corendon hotel.

Atilay Uslu : “We zijn ontzettend blij en trots. Wat zich al die tijd in onze gedachten heeft afgespeeld, zagen we gisteravond voor onze ogen gebeuren: het transport van dit gigantische toestel, richting ons hotel. Dat is een onbeschrijfelijk gevoel; we kunnen niet wachten om haar zondagochtend in onze tuin te verwelkomen. De belangstelling voor het transport is enorm maar helaas kunnen er vanuit veiligheidsoverwegingen maar 1.250 bezoekers per moment bij zijn. Maar alle andere geïnteresseerden kunnen alles volgen via een livestream die drie nachten in de lucht is.”

Feiten & cijfers

De laatste vijfdaagse reis van de Boeing is een indrukwekkende operatie waarbij het vliegtuig 17 sloten, de A9 en een provinciale weg oversteekt. De totale route beslaat 12,5 kilometer; 8 kilometer over het luchthaventerrein van Schiphol en daarna nog 4,5 kilometer door de akkerlanden. In samenwerking met Mammoet, specialist op het gebied van zwaar transport, wordt het 160 ton wegende toestel vervoerd. De Mammoet trailer zelf weegt nóg meer: ruim 200 ton (meer dan 50 Afrikaanse olifanten). De trailer kan het gewicht van de Boeing dragen omdat het verdeeld wordt over de 192 wielen die eronder zitten. Om ervoor te zorgen dat de trailer niet wegzakt in de drassige akkergrond, rijdt deze over een aangelegde weg van circa 2.100 metalen rijplaten van 1.500 kilo per stuk. De trailer rijdt 5 kilometer per uur. Waarom 5 kilometer per uur? Omdat dat de loopsnelheid is van de persoon die achter de trailer loopt en hem van een afstand bestuurt. De trailer maakt gebruik van 2 zogenaamde powerpacks. Elk powerpack heeft een vermogen van 390kW, wat in totaal neerkomt op meer dan 1.000 paardenkrachten. Het vliegtuig rijdt overigens niet zelf omdat het niet scherp genoeg kan sturen op deze route met beperkte ruimte. De trailer kan dat wel. In totaal moeten er zo’n 18 bochten genomen worden, waarvan de eerste 7 op het terrein van Schiphol zelf.

747 – Een iconisch toestel

De allereerste testvlucht van de Boeing 747 werd op 9 februari 1969 uitgevoerd; komend weekend exact vijftig jaar geleden. De 747 is een iconisch toestel. Het kon 2,5 keer zoveel passagiers vervoeren als andere gangbare types en tot 2007 was de 747 het grootste passagiersvliegtuig ter wereld. Voor een groot toestel moest een grote fabriek worden gebouwd en zo ontstond qua volume het grootste gebouw ter wereld, nabij Everett in Washington, waar de Boeing fabriek zich nog steeds bevindt. Het was ook het eerste widebody toestel, met twee gangpaden. Kenmerkend is ook het tweede dek, waarbij de cockpit zich bovenin bevindt. KLM introduceerde in 1971 de eerste Boeing 747 in haar vloot. De ‘City of Bangkok’, die in 1989 in de vloot werd opgenomen, werd destijds gedoopt door negen Thaise monniken. Na bijna dertig jaar trouwe dienst siert het toestel straks de hoteltuin bij Corendon.