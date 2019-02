Voorlopig geen onderzoek naar betasten teefjes

De politie doet voorlopig geen onderzoek naar mannen die geslachtsdelen van teefjes zouden hebben betast tijdens een hondenshow in Eindhoven. Beelden die de politie heeft gekregen van het betasten van de honden bieden te weinig informatie om een onderzoek te kunnen starten.

Een politiewoordvoerster zegt dat om een onderzoek te beginnen er op beelden in ieder geval een persoon te herkennen moet zijn en dat ook duidelijk moet zijn welke handelingen zijn verricht. Op de beelden die de politie heeft ontvangen, was dat niet geval.

De woordvoerster zegt dat de beelden niet dezelfde zijn als degene die RTL Nieuws in handen heeft. Die beelden zijn volgens RTL Nieuws gemaakt door de dierenrechtenorganisatie House of Animals. Daarop is te zien dat zeker drie teefjes door drie verschillende mannen worden betast op hun geslachtsdeel. ,,Dit zijn seksuele handelingen en het is bizar dat dit wordt gedaan om een hond rustig te krijgen voor zo’n show”, zegt Karen Soeters van House of Animals.