Geen stroom door storing in kerncentrale

De kerncentrale in Borssele kan tijdelijk geen stroom leveren aan het landelijke net. Dat heeft te maken met een storing in de turbineregeling. Volgens een woordvoerder van exploitant EPZ wordt de oorzaak van het probleem nog onderzocht.

De storing is in het niet-nucleaire deel van de centrale en dus niet gevaarlijk, aldus de woordvoerder. De problemen zijn gemeld bij de toezichthouder en de centrale staat in een ,,gecontroleerde toestand”.

Eerder werd al aangekondigd dat de centrale vrijdag ongeveer anderhalve week dichtgaat voor de preventieve vervanging van supergevoelige elektronica. De vervanging volgt op een storing waardoor de kerncentrale vorig jaar bijna anderhalve maand uit bedrijf was. Waarschijnlijk levert de centrale op 17 februari weer stroom aan het landelijke net.