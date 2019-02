Hondjes leiden kinderen rond in Boijmans

Twee hondjes, Kate en Buddy, staan vanaf zaterdag paraat om kinderen rond te leiden langs kunstwerken in het Rotterdamse museum Boijmans Van Beuningen. Het zijn geen echte dieren, maar knuffels met sensoren. Jeugdige kunstliefhebbers kunnen die op de arm nemen en door de sensoren ‘weten’ de beesten waar ze zijn. Ze verschaffen informatie over de kunstwerken in de buurt, met geleende kinderstemmetjes.

De pluizige ‘gidsen’ zijn een idee van het ‘kinderbestuur’ dat sinds enkele jaren met het museum meedenkt en ze werden ontworpen door studio Cameleofant. Kate en Buddy zijn een proef en alleen te bespreken voor de eerste twee maanden van de tentoonstelling Als de luiken sluiten. Daarmee laat Boijmans vanaf zaterdag nog eenmaal in eigen huis zeventig topstukken zien, voordat het eind mei sluit voor een langdurige en grootscheepse vernieuwings- en opknapbeurt.

Onder die topstukken zijn werken van kunstenaars variĆ«rend van Rembrandt tot Picasso en van Jeroen Bosch tot Francis Bacon. Ook het zeshonderd jaar oude, vorig jaar verworven drieluik van de Duitse kunstenaar die bekendstaat als ‘de Meester van de Heilige Veronica’ wordt er getoond. Aan de binnenzijde staan Maria met kind, heiligen en andere taferelen uit het leven van Christus, op de buitenzijde staat Christus die het kruis draagt.