Klimaatspijbelaars gaan door met acties

De organisatie achter de klimaatmars in Den Haag roept scholieren op om volgende week weer te demonstreren. Of er weer op het Malieveld of regionaal gedemonstreerd gaat worden is nog onbekend, zegt een van de initiatiefnemers.

Donderdag kwamen duizenden scholieren uit heel het land bijeen op het Haagse Malieveld om te demonstreren voor een beter klimaat en om de politiek op te roepen tot maatregelen. De opkomst was veel groter dan verwacht. De scholieren liepen met borden en spandoeken met teksten als ‘Geen gelul, uitstoot naar nul’ en ‘Help het klimaat voordat de wereld vergaat’. Honderden Nederlandse wetenschappers steunen de actie.

Onderwijsminister Arie Slob vindt het ,,sympathiek” als scholieren willen actievoeren, maar zegt dat ze het niet onder schooltijd moeten doen. De leerplicht gaat volgens hem voor.