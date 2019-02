‘Linkse politicus gebruikt moeilijke woorden’

Linkse politici praten in lange zinnen met moeilijke woorden, terwijl hun rechtse collega’s juist kort en helder communiceren. Dat concludeert de Universiteit van Amsterdam (UvA) in een onderzoek.

Het onderzoeksteam analyseerde ruim 380.000 speeches van politici in verschillende Europese landen over de periode 1946-2017. ,,Het blijkt dat politici die links zijn in hun culturele opvattingen – over onderwerpen als immigratie, EU, abortus en euthanasie – complexere taal gebruiken dan cultureel-rechtse politici”, aldus de UvA.

Volgens de onderzoekers stemmen politici hun taalgebruik af op de voorkeuren van hun kiezers. ,,Korte en eenduidige zinnen zouden cultureel-rechtse individuen meer aanspreken, omdat zij meer behoefte hebben aan helderheid en dus meer stellige statements.” Samengestelde zinnen met meerdere bijzinnen en dubbelzinnige taalconstructies zouden aantrekkelijker zijn voor linkse mensen, omdat zij toleranter staan tegenover statements die op verschillende manieren kunnen worden uitgelegd.

De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Plos One.