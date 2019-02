Malieveld stroomt vol met scholieren

Zo’n vier- tot vijfhonderd scholieren zijn aangekomen op het Malieveld in Den Haag om te demonstreren voor een beter klimaat. Zij lopen met spandoeken en borden met teksten als ‘Geen gelul, uitstoot naar nul’, ‘Help het klimaat voordat de wereld vergaat’ en ‘Thinking in solutions, not in pollution’.

Ook de NS merkt grote drukte en heeft mensen op verschillende perrons ingezet om mensen te begeleiden. ,,We zien drukte op weg naar Den Haag vanuit Utrecht, Leiden en Rotterdam. Vooralsnog lijkt het erop dat iedereen kan meegaan. Misschien dat mensen later op de ochtend een trein later moeten nemen”, aldus een woordvoerder.

Behalve veel scholieren, is er op het Malieveld ook veel politie op de been. Ook staat er een arrestatiebus.

De organisatoren verwachten dat er tussen de 3000 en 4000 leerlingen deelnemen aan de protestactie. De scholieren beginnen naar verwachting om 11.15 uur met hun protestmars richting Hofvijver. Via de Mauritskade lopen ze terug naar het Malieveld.

Het is niet voor het eerst dat scholieren actie voeren voor het klimaat. In Belgiƫ gingen ook al leerlingen de straat op.