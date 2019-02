Man wilde mogelijk dood door politiekogel

De 31-jarige Amsterdammer die woensdag werd neergeschoten door de politie bij De Nederlandsche Bank was er mogelijk op uit dat hij zou worden gedood door agenten. In het onderzoek zijn volgens het Openbaar Ministerie (OM) aanwijzingen dat sprake zou zijn van zelfmoord door een politiekogel. De man had een nepvuurwapen bij zich, dat niet van echt was te onderscheiden.

Bij het schietincident zijn meerdere schoten gelost. De agenten openden het vuur toen de man op ze af kwam met het, zo bleek later, nepwapen. Het slachtoffer stierf ter plekke aan zijn verwondingen.

Het OM kan nog niks zeggen over de achtergrond van de man. De Rijksrecherche doet, zoals gebruikelijk bij dit soort incidenten, onderzoek naar de toedracht.