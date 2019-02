Miljoenen voor bruggen en kades in Amsterdam

Tientallen bruggen en zeker tien kilometer kade in Amsterdam verkeren in slechte staat van onderhoud. Om de problemen aan te pakken zijn de komende jaren honderden miljoenen euro’s nodig om dat probleem aan te pakken, erkent wethouder Sharon Dijksma van Verkeer en Vervoer, Water en Luchtkwaliteit van de hoofdstad in De Telegraaf. De wethouder presenteert donderdag een plan van aanpak.

Van een aantal bruggen is de staat zo slecht dat de gemeente al is begonnen met het opknappen ervan. Dijksma verwacht dat het werk vele jaren gaat duren en honderden miljoenen gaat kosten en de stad er overlast van gaat hebben. Vrachtwagens moeten omrijden om kwetsbare kades en bruggen te ontzien. Ook worden parkeerplaatsen opgeheven en bomen gekapt.

,,Dat er achterstallig onderhoud was wisten we al, maar niet dat de stelselmatige verwaarlozing zo groot is. De aard en omvang zijn echt serieus. De maatregelen die genomen moeten worden, zullen veel van de stad, bewoners, bedrijven en bezoekers vragen”, zegt Dijksma.

Vorige week schreef Het Parool dat binnen de coalitie rekening wordt gehouden met een totaalbedrag van twee miljard euro.