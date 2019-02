Ontwerpfase van Zuidasdok Amsterdam loopt uit

De ontwerpfase van het project Zuidasdok in Amsterdam duurt naar verwachting bijna een jaar langer dan gepland. Een woordvoerster bevestigt een bericht hierover in Het Financieele Dagblad. Ze verwacht dat de zogeheten herijking, de periode tussen het gunnen van het project aan de aannemer en het begin van de bouw, in het tweede kwartaal van dit jaar is afgerond.

Het was de bedoeling om deze fase al vorige zomer af te ronden, maar dat bleek te optimistisch voor het omvangrijke bouwproject. Een deel van de drukke ringweg A10 bij de Zuidas verdwijnt hierbij onder de grond, de weg wordt verbreed en er komen nieuwe openbaarvervoervoorzieningen. De klus moet in 2028 klaar zijn.

Dat er nu meer tijd nodig is, hoeft volgens de zegsvrouw niet te betekenen dat het project ook later is afgerond dan de verwachte einddatum.