Rechtspraak: weinig geld en zwaardere zaken

De rechtspraak kampt met financiële problemen en ziet zich geconfronteerd met steeds zwaardere zaken. De geldproblemen kan de rechtspraak niet zelfstandig oplossen, blijkt uit een onderzoek dat de Raad voor de rechtspraak heeft laten uitvoeren.

Voor de complexer geworden, grote zaken is geen extra geld vrijgemaakt. De financiële problemen worden daardoor nog eens extra vergroot. De onderzoekers schatten het tekort van de rechtspraak op 50 miljoen euro per jaar. De verwachting is dat dit bedrag de komende jaren oploopt.

De tekorten op de begroting worden onder meer veroorzaakt door forse complicaties bij de digitalisering van de rechtspraak en door een aanzienlijke afname van het aantal rechtszaken. De rechtspraak krijgt per zaak betaald. Een sterke terugloop in het aantal zaken betekent dat er veel minder geld binnenkomt terwijl de vaste kosten gelijk blijven. Zware, vaak tijdrovende zaken hebben tot gevolg dat rechters meer werk moeten verzetten terwijl daar geen extra geld tegenover staat. Ook bezuinigingen op de rechtspraak spelen een rol bij de problemen.

De raad gaat in gesprek met minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) over de vergoeding die de rechtspraak de komende jaren krijgt.