StemWijzer gaat vooral over duurzaamheid

Kiezers die nog niet weten waar ze op zullen stemmen, kunnen bij verkiezingen naar de StemWijzer gaan, dus ook in de aanloop naar de Statenverkiezingen op 20 maart. De stellingen van de wijzer gaan dit jaar vooral over duurzaamheid, zoals windmolens en zonnepanelen. De StemWijzer gaat volgende week woensdag online.

De StemWijzer bevat maximaal dertig stellingen. Die gaan verder onder meer over openbaar vervoer, vliegvelden, wegen en democratische hervormingen. De stellingen zijn te beantwoorden met eens, oneens of geen van beide. Aan het eind zien gebruikers hoeveel hun standpunten overeenkomen met de deelnemende partijen.

Instituut ProDemos maakt de stemhulp. De StemWijzer is dit jaar beschikbaar voor zeven provincies: Overijssel, Gelderland, Flevoland, Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg.

Behalve StemWijzer worden ook Kieskompas en MijnStem veel gebruikt. Het Kieskompas voor de provincie Utrecht is al online. De versies voor Groningen, Drenthe, Noord-Holland, Zuid-Holland en Gelderland komen binnenkort online. In de zes andere provincies is er geen Kieskompas. MijnStem is vanaf 18 februari voor alle provincies beschikbaar.