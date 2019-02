Tekort woonruimte arbeidsmigranten loopt op

Het tekort aan woonruimte voor arbeidsmigranten uit Oost-Europa loopt dit jaar verder op naar 120.000 tot 150.000 plaatsen. Dat becijferen Stichting Normering Flexwonen, een keurmerk voor tijdelijke huisvesting en het Expertisecentrum Flexwonen. In 2017 waren er nog zo’n 100.000 plekken te weinig. Door de groeiende economie en de verhitte woningmarkt is het tekort verder opgelopen, schetsen de twee organisaties.

Op veel plaatsen zorgen arbeidsmigranten voor overlast en zijn gemeenten huiverig om het probleem aan te pakken, zegt Wim Reedijk van Expertise Centrum Flexwonen. Donderdag houden zij een conferentie in Utrecht over hoe de problemen met de huisvesting kunnen worden aangepakt.

In Waalwijk waar Coolblue en bol.com staan te springen om arbeidskrachten, heeft de gemeente haar nek uitgestoken, zegt Wim Reedijk van het Expertisecentrum Flexwonen. ,,Daar is een speciale campus gebouwd voor 400 arbeidsmigranten op een bedrijventerrein, die aan de eisen van het keurmerk voldoet. De arbeiders wonen bij elkaar in appartementen. ,,Meer gemeentes zouden dat moeten durven bouwen.”

De campus, in feite een hotel, is vooral bedoeld voor nieuwkomers. ,,Na een half jaar wil je echt iets voor jezelf. Voor die groep zouden tijdelijke prefab-woningen een oplossing kunnen zijn.” Rotterdam maakte vorig jaar bekend 3000 tijdelijke woningen te willen neerzetten.