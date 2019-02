OM eist 16 jaar cel in Friese wurgzaak

Het Openbaar Ministerie (OM) eist een onvoorwaardelijke celstraf van 16 jaar tegen een 53-jarige man die op 6 februari vorig jaar accountant Hans Boschma (56) zou hebben gedood. Het OM gaat uit van doodslag en afpersing.

De verdachte verscheen donderdag voor de rechtbank in Leeuwarden. Hij had vorig jaar al toegegeven Boschma te hebben gedood. Dit was volgens hem uit noodweer bij een worsteling. Het OM vermoedt echter een dood voor financieel gewin. De verdachte zou daarnaast een zelfdoding door Boschma hebben ge├źnsceneerd.

De boekhouder Boschma bleek in zijn eigen woning in Heeg gewurgd met een touw. De verdachte was naar eigen zeggen bij de accountant om een financieel probleem van zijn ex-schoonzoon op te lossen. De schoonzoon is een achterneef van Boschma en de verdachte hoopte dat de accountant hem zou helpen.