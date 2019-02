Anti-zwartepietclub dient klacht in tegen NCTV

De actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) heeft een klacht ingediend tegen de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). De actievoerders vinden dat ze ten onrechte worden genoemd in het Dreigingsbeeld Terrorisme uit november 2017. De groep wil dat de NCTV deze opmerkingen verwijdert uit de rapportage, die vier keer per jaar uitkomt, en rectificeert op de website.

De actievoerders zeggen dat de NCTV een misleidend beeld geeft van KOPZ waar de actiegroep veel last en schade van ondervindt. Ze worden gekoppeld aan een antidemocratische opvatting. KOPZ stelt dat ze weliswaar maatschappelijke veranderingen nastreeft, maar dat ze dat nooit doet door middel van geweld of het dreigen met geweld.

Ook al zijn er nadien al nieuwe rapportages verschenen, waarin KOPZ niet meer voorkomt, ondervindt de actiegroep ter toch hinder van, stelt hun advocaat Frederieke Dölle. De oude informatie wordt volgens haar nog steeds aangehaald in de media, de politiek en in de rechtszaal. Zo zouden gemeenten huiverig zijn om KOPZ te laten demonstreren.