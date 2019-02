Boeing 747 van Corendon steekt snelweg over

Het is een operatie van militaire precisie: in de nacht van vrijdag op zaterdag steekt een volledig gestripte Boeing 747 van luchtvaartmaatschappij Corendon de A9 over. De jumbojet staat op een trailer van transportbedrijf Mammoet. De snelweg gaat bij Badhoevedorp tijdelijk dicht voor het vervoer. Daarnaast moeten sloten worden gedempt en komen er tijdelijke bruggen.

De Boeing 747 moet vervoerd worden naar de tuin van het grootste hotel van Nederland in Badhoevedorp, het Corendon Village Hotel dat 680 kamers heeft. Zondagnacht is er nog vier uur nodig om het gevaarte op de krappe plek naast het hotel te krijgen. Dinsdagnacht werd het toestel vanuit een hangar op Schiphol naar de rand van de luchthaven vervoerd.

,,Ik zal echt zo blij zijn als het toestel in de tuin van ons Corendon Village Hotel staat”, zegt de oprichter van de maatschappij Atilay Uslu. ,,Het blijkt een erg lastige en dure klus” zegt Uslu. ,,Ik zou het nooit weer doen.”

Het vliegtuig wordt een experience-center en er komt een nog nader te bepalen attractie in.