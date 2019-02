Charly T. blijft vastzitten in Spanje

De rechter in Spanje heeft vrijdag het voorarrest voor Charly T. verlengd met drie maanden, bevestigt zijn advocaat Robert Malewicz. De jongen blijft vastzitten in verband met vluchtgevaar, aldus de rechtbank. Malewicz laat weten het vonnis te bestuderen.

De jongen zit sinds augustus vorig jaar vast in een jeugdgevangenis op verdenking van seksueel misbruik van twee Engelse meisjes van 12 en 14 jaar. Het is nog niet duidelijk wanneer de inhoudelijke behandeling van de zaak is. Dat kan al heel snel zijn, mogelijk deze maand nog, maar de advocaat heeft nog geen datum gekregen.