Eis 7 jaar tegen drugscrimineel John H.

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag in de rechtbank in Den Bosch zeven jaar cel geëist tegen de bekende drugscrimineel John H. Hij wordt verdacht van handel in cocaïne.

H. werd in december 2017 samen met zeven andere verdachten opgepakt toen hij in een hotelkamer in Scheveningen 50 kilo cocaïne wilde verkopen voor de Engelse markt. Zijn klanten waren echter undercoveragenten. Tegen de andere verdachten, met name uit de omgeving van Den Haag en Rotterdam, zijn celstraffen geëist van 5,5 (vijfmaal), 6 en 7 jaar.

John H. was in de jaren negentig een van de leiders van de beruchte West-Brabantse York-bende. Hij kwam in 2007 vervroegd vrij nadat hij elf jaar celstraf had gekregen voor de export van xtc en cocaïne.

H. zei dat hij eigenlijk helemaal niet meer met criminele zaken bezig was. Hij moest echter ruim 1 miljoen euro terugbetalen, die hij zou hebben verdiend met de York-bende. Daardoor zou hij in financiële problemen zijn geraakt. Dat werd zo nijpend dat hij hapte toen hem werd aangeboden maandelijks 100 kilo coke te verkopen. Erin geluisd, stelde hij.

De officier van justitie zei vrijdag dat John H. min of meer bij toeval opdook in een Belgisch drugsonderzoek. Volgens de officier was er nooit sprake van dat de undercovers speciaal John H. wilden pakken. Bovendien zou H. in 2014 nog zijn gezien bij Party King in Best, een bedrijf waar op grote schaal drugs werden verhandeld en dat in april 2016 tijdens een grote politieactie is opgerold. ,,Hij zet zich onterecht neer als een willoos slachtoffer’’, zei de officier.

De uitspraak is gepland op 28 maart.