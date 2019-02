Het is zover: ruim 22 jaar geen Elfstedentocht

Schaatsliefhebbers wachten vrijdag al 8071 – ruim 22 jaar – op een nieuwe Elfstedentocht. Dat is een record. Niet eerder liet de tocht der tochten zo lang op zich wachten.

Tot dusverre stond het record op 8070 dagen, tussen de Elfstedentocht van 18 januari 1963 en die van 21 februari 1985. Na 21 jaar wachten kwam het toen in zowel 1985 als in 1986 tot een Elfstedentocht. Daarna moest er weer tot 1997 worden gewacht.

Er is nog meer slecht nieuws voor schaatsfans: ook dit jaar zal er geen Elfstedentocht meer plaatsvinden, verwacht Weeronline. De 14-daagse weersverwachting laat voor volgende week nog wel nachtvorst zien, maar van ijsgroei zal amper sprake zijn. Daarmee is de kans op een Elfstedentocht deze winter verkeken. Ook dit jaar klinkt dus geen ”it giet oan”, zo lijkt het.

De kans dat er een nieuwe tocht komt, wordt bovendien niet groter. De gemiddelde wintertemperatuur ligt door de opwarming van de aarde ongeveer anderhalve graad hoger dan vóór de jaren tachtig van de vorige eeuw. Over de klimaatperiode 1989-2018 bedraagt de gemiddelde wintertemperatuur 3,9 graden, terwijl die normaal in 1980 op 2,4 graden stond.

Bijkomend probleem is dat de koudste winterdagen sterker opwarmen dan de ‘gebruikelijke winterdag’. Waait de wind uit de richting tussen noord en oost, dan wordt koude lucht aangevoerd. Deze koude lucht is tegenwoordig echter een paar graden warmer dan voor de opwarming van het klimaat. Extreme kou is dus nog steeds mogelijk, maar de kou is minder extreem dan bij dezelfde situatie vijftig jaar geleden.

Wil de tocht der tochten doorgang vinden, dan moet het ijs over de gehele route een dikte van 15 centimeter bereiken. Die kans is klein, en wordt bovendien steeds kleiner. De kans op een Elfstedentocht daalt volgens de KNMI-klimaatscenario’s van 15 procent per jaar tot slechts 2 tot 0,2% per jaar in 2050.