Hof beslist over drugszaak Frank Masmeijer

Het hof van beroep in Antwerpen doet vrijdagochtend uitspraak over het hoger beroep van Frank Masmeijer tegen zijn veroordeling wegens betrokkenheid bij cocaïnesmokkel. Tegen de voormalige televisiepresentator is acht jaar gevangenisstraf en een boete van 40.000 euro geëist.

Volgens de Belgische politie speelde de gevallen NCRV-coryfee een belangrijke rol in een grote drugsbende. Masmeijer was ingeschakeld om een partij van 467 kilo cocaïne uit de haven van Antwerpen te smokkelen.

In hoger beroep erkende de 57-jarige verdachte weliswaar dat hij betrokken is geweest, maar naar eigen zeggen was er voor hem slechts een beperkte rol weggelegd als bemiddelaar tussen de opdrachtgevers en de uitvoerders. Masmeijer zegt dat hij er niks aan heeft verdiend en er alleen maar ellende aan heeft overgehouden.

De rechtbank legde hem eerder acht jaar celstraf op.