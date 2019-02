Holleeder-tape van De Vries in uitzending RTL

Het op tape opgenomen telefoongesprek uit 2011 tussen Willem Holleeder en Peter R. de Vries is komende dinsdag voor het eerst te horen bij RTL 4. In een negentig minuten durende special van RTL Boulevard duiden De Vries en John van de Heuvel de inhoud van de opname.

Volgens de twee misdaadverslaggevers is de opname van het gesprek van groot belang in de huidige strafzaak tegen Holleeder. Het gesprek had plaats in het kantoor van Holleeders voormalige advocaat Stijn Franken.

In het gesprek zou Holleeder bevestigen dat hij met de criminelen Dino Soerel en Stanley Hillis heeft samengewerkt. Een van de stellingen van het Openbaar Ministerie is dat de mannen een driemanschap hebben gevormd, dat opdracht heeft gegeven voor liquidaties. Holleeder staat momenteel terecht voor betrokkenheid bij een reeks criminele afrekeningen en ontkent stellig dat hij mensen heeft laten vermoorden.