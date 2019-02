Minister heeft vertrouwen in Schoof

Dick Schoof, die als topambtenaar een onderzoek rond de MH17-ramp zou hebben beïnvloed, heeft nog steeds de steun van zijn huidige baas, minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken). Ze heeft ,,natuurlijk, natuurlijk” nog vertrouwen in hem, zo zei ze.

Schoof is nu de baas van de geheime dienst AIVD, die onder Binnenlandse Zaken valt. In zijn vorige functie als hoofd van de terrorismebestrijding NCTV drong hij aan op aanpassingen in een onderzoek naar onder meer het functioneren van zijn dienst rond de MH17-ramp, zo meldt GeenStijl.

Ollongren wilde verder niet ingaan op de affaire. Ze benadrukt dat het gaat over Schoofs vorige functie. Die valt onder Justitie en Veiligheid.

De kwestie geldt als pikant omdat Nederland steeds kritiek levert op de Russische inmenging in onderzoeken naar MH17.