Mogelijke brommer schietpartij IJburg gevonden

De politie heeft vermoedelijk de brommer gevonden waarop de verdachten reden van de schietpartij in de Amsterdamse wijk IJburg. Door het incident raakte een 43-jarige man gewond, volgens diverse media gaat het om oud-profvoetballer Yassine Abdellaoui.

Agenten zagen de zwarte brommer donderdagochtend vroeg staan op de Liergouw in Amsterdam-Noord. De politie zoekt getuigen die meer kunnen vertellen over de Gilera, type Runner.

Het schietincident had woensdagavond laat plaats op de George Sliekerkade. Het slachtoffer raakte gewond, maar is niet in levensgevaar. Over de mogelijke toedracht is nog niets bekendgemaakt.