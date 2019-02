Ongeloof bij Slob over nepleerlingen

Minister Arie Slob (Onderwijs) heeft met ongeloof gereageerd op de actie van RTL om nepleerlingen in te zetten op een school in Veenendaal voor een documentaireserie.

,,Je gelooft je ogen niet. Als dit waar is, is het niet acceptabel”, zei Slob vrijdagochtend in het tv-programma Goedemorgen Nederland op NPO1.

Slob vindt het vooral niet goed dat leerlingen en docenten niet op de hoogte waren. ,,Dat moet je niet doen volgens mij.” De minister kan nog niet zeggen of hij stappen gaat ondernemen, want hij wil eerst bevestigd hebben dat het precies zo is gegaan.

De Volkskrant meldde donderdagavond dat de schoolleiding van het Christelijk Lyceum Veenendaal (CLV) woensdag aan het personeel heeft toegegeven op de hoogte te zijn geweest van het bedrog.

De serie had een ‘realistische inkijk’ moeten geven in het leven van middelbare scholieren. RTL heeft de opnames definitief stilgelegd.