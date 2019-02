Het Binnenhof in Den Haag is vrijdagmiddag afgesloten door politie en marechaussee vanwege een onbekende man die zich verdacht gedroeg. De verdachte is aangehouden.

Op dit moment is, zoals elke vrijdag, de vergadering van de ministerraad. Het Binnenhof is deels ontruimd, aldus een politiewoordvoerster.