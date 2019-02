Rode Kruis opent gironummer voor Venezuela

Het Rode Kruis heeft vrijdag gironummer 5125 geopend voor hulp aan Venezuela en omringende landen. Ook de hulpverlening ter plekke wordt uitgebreid.

In Venezuela zelf gaat het dan vooral om medische zorg, het trainen van ziekenhuispersoneel en het leveren van medische apparatuur en medicijnen. In de buurlanden werkt het Rode Kruis met man en macht om de mensen op te vangen die Venezuela hebben verlaten, zo laat de hulporganisatie weten.

Venezuela verkeert al jaren in een diepe politieke en economische crisis. Miljoenen mensen zijn het land ontvlucht. ,,Meestal hebben ze alles achter zich moeten laten en komen ze na een vaak gevaarlijke vlucht met hun schamele bezittingen aan in landen als Colombia, Peru en Ecuador, maar ook op Aruba en CuraƧao. De mensen uit Venezuela worden aan hun lot overgelaten”, aldus het Rode Kruis.

Het Internationale Rode Kruis heeft zijn budget voor de hulpverlening in Venezuela en voor de vluchtelingen uit Venezuela in Zuid-Amerika verdubbeld. Het Rode Kruis maakt zich grote zorgen over de overlevingsstrategieĆ«n van de vluchtelingen. ,,Ook bij aankomst op een andere bestemming zijn de mensen vaak aangewezen op prostitutie of kinderarbeid om te overleven.”