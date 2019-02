Scheur vloer stadhuis komt door renovatie

De scheur in de vloer van het stadhuis in Apeldoorn lijkt te zijn ontstaan door de verbouwing van het pand. De scheur lijkt volgens een gemeentewoordvoerder ongevaarlijk te zijn. Vanwege de ontdekking van de scheur in de vloer werd donderdagavond het stadhuis uit voorzorg ontruimd.

Bij de verbouwing is bijvoorbeeld 3,5 ton aan muren verwijderd. ,,De scheur zit in een marmeren vloer. Het gebouw is in beweging. Beton wil wel een beetje meebewegen, maar marmer niet.’’

Vanwege de verbouwing was het stadhuis al gesloten. Er vinden alleen nog politieke bijeenkomsten plaats. Op het moment van de ontruiming donderdagavond waren tientallen mensen in het stadhuis voor enkele politieke vergaderingen. Of die bijeenkomsten weer kunnen plaatsvinden, wordt later vrijdag bepaald.

In de parkeergarage onder het stadhuis zijn wel wat scheurtjes ontdekt in een balk. Aangezien het niet gaat om een draagbalk, is er geen instortingsgevaar, aldus de woordvoerder.