Verzekering dekt regeling chroom-6 niet

Schadevergoedingen die Tilburg wil betalen aan mensen die op een NS-werkplaats in de stad zijn blootgesteld aan het kankerverwekkende chroom-6 worden niet gedekt door de verzekering van de gemeente. Toenmalig verzekeraar Centraal Beheer Achmea vindt de regeling die de gemeente voorstelt te coulant. De kosten vallen daarom niet onder de aansprakelijkheidsverzekering, staat in een voorstel dat vrijdag naar de gemeenteraad is gestuurd.

Tilburg en de NS trekken in totaal 10 miljoen euro uit voor compensatie aan in totaal achthonderd betrokkenen. Iedereen kan rekenen op 7000 euro netto. Voor mensen die ziek zijn geworden kunnen daar bedragen tot 40.000 euro bijkomen.

Tilburg en NS willen de kosten delen. De Tilburgse gemeenteraad bespreekt het voorstel maandag voor het eerst. Een week later neemt de raad een beslissing.

Volgens het voorstel is Centraal Beheer Achmea nog wel van plan een bedrag te vergoeden voor claims die worden voorkomen. De verzekeraar en de gemeente zijn daarover nog in overleg.

Tilburgse werklozen werden tussen 2004 en 2012 verplicht aan het werk gezet in de werkplaats van de NS. Ze moesten daar oude treinstellen schuren. Het kankerverwekkende chroom-6 kwam vrij uit de oude verflagen.

Een commissie die in opdracht van de gemeente onderzoek heeft gedaan naar de gezondheidsrisico’s constateerde vorige week dat er verwijten zijn te maken aan het adres van de gemeente Tilburg en de NS. Het bedrijf informeerde de gemeente niet, terwijl de gevaren al jaren bekend waren. De gemeente zorgde niet voor maatregelen.