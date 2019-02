CDA-leider Buma waarschuwt voor ‘schreeuwers’

Het politieke debat wordt ook in Nederland ,,steeds meer gekaapt door de flanken”, terwijl echte oplossingen voor problemen in het midden liggen. Daarvoor heeft CDA-leider Sybrand Buma gewaarschuwd tijdens het verkiezingscongres van zijn partij in Amsterdam.

,,Vanaf de zijlijn een afgewogen compromis slopen is in de politieke praktijk makkelijker dan het ongeschonden de eindstreep te laten halen”, zei Buma. Maar op de flanken vindt de kiezer volgens hem ,,niet meer dan de verlokkingen van de alternatieve waarheden”, en zeker geen oplossingen.

,,We zien in Engeland en Amerika waar dat toe leidt”, waarschuwde Buma. Hij wil opkomen voor ,,gewone Nederlanders”, die volgens hem een hekel hebben aan schreeuwers, maar veilig willen leven en willen beschermen wat kwetsbaar is.

Buma noemde het akkoord dat het CDA afgelopen maand sloot met de andere coalitiepartijen over het kinderpardon als voorbeeld. ,,Ook hier lag de waarheid in het midden. We vonden een oplossing door samenwerking, dwars tegen het sloopwerk van de flanken in.”