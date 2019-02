Harde wind vertraagt vliegverkeer Schiphol

In Vlissingen en op Vlieland heeft het zaterdag gestormd. Weeronline registreerde er windkracht 9 en heeft bovendien windstoten tot 97 kilometer per uur gemeten. Schiphol kreeg te maken met zware windstoten van 90 kilometer per uur. Die harde wind zorgt voor vertragingen op de luchthaven, aldus de website van Schiphol.

Volgens Weeronline was het in de Randstad stormachtig (tot windkracht 8). Op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen stormde het kort.

Limburg is volgens Weeronline de enige provincie waar zaterdag geen zware windstoten werden geregistreerd. Toch was het daar ook onstuimig met windvlagen van 68 kilometer per uur.