Politie gebruikt wapen bij vechtpartij Sittard

Tijdens een massale vechtpartij in Sittard heeft de politie een waarschuwingsschot gelost. Tientallen mensen gingen vrijdagavond met elkaar op de vuist in en rond een café aan de Limbrichterweg in de Limburgse plaats. Vijf verdachten van 17 tot 29 jaar uit Eindhoven en België zijn aangehouden.

De relschoppers komen volgens de politie uit verschillende voetbalsupportersgroepen. Toen de politie arriveerde, probeerden een aantal mensen in auto’s wegrijden. Een bestuurder wilde inrijden op een agent die daarop een waarschuwingsschot loste. De bestuurder en andere inzittenden zijn aangehouden.

Wat precies de aanleiding was voor de knokpartij is niet bekend.