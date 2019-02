Profclubs bieden voetballers met handicap plek

Jong aanstormend voetbaltalent met een handicap kan vanaf nu bij een Eredivisieclub terecht. De NSGK, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, heeft de Bijzondere Eredivisie in het leven geroepen.

,,Het is de ultieme droom voor vrijwel iedere jongen of meisje met een passie voor voetbal: spelen bij Ajax of een andere topclub. Maar voor kinderen met een handicap is het lokale G-voetbalteam vaak het hoogst haalbare”, aldus de stichting. ,,Onder meer De Graafschap, FC Groningen, Ajax en NAC nemen elk een G-team uit hun regio onder hun hoede. Deze teams meten hun krachten in een meerjarige competitie.”

De Bijzondere Eredivisie is mogelijk dankzij een bijdrage van bijna een miljoen euro van de VriendenLoterij. KRO-NCRV besteedt op NPO 1 aandacht aan de start van de competitie.