‘Rudi Lubbers wil vooral rust’

Oud-bokser Rudi Lubbers is terug in Nederland en wil nu vooral rust. Hij heeft geen behoefte meer aan media-aandacht, laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten namens Lubbers, zijn partner Ria en de familie.

Lubbers arriveerde vrijdagavond laat op Schiphol, vergezeld door zijn zoon Marco. Tegen Hart van Nederland zei hij het ‘geweldig’ te vinden dat hij weer terug is. Hij voelt zich nog niet 100 procent, maar ,,ik zou in staat zijn om morgen een wedstrijdje van drie rondjes te kunnen boksen”. Ria komt volgende week naar Nederland. Ze had een dubbele longontsteking maar is ,,aan de beterende hand”, aldus Lubbers. Hij wil graag ,,in een huisje wonen, stukkie grond eromheen, m’n hondjes ontvangen en gewoon lekker leven, waar ik recht op heb”.

Onlangs bleek uit een documentaire van Andere Tijden Sport dat Lubbers en zijn partner Ria in Bulgarije onder erbarmelijke omstandigheden leefden in een wrakke camper. Dat bracht een golf van medeleven op gang. Zo wordt onder aanvoering van oud-wielrenner Rini Wagtmans geld ingezameld voor Lubbers. Intussen is driekwart van het streefbedrag van 30.000 euro binnengekomen.