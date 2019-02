Schouten wil overgangstermijn voor pulsvisser

Minister Carola Schouten (Landbouw) houdt er rekening mee dat de EU een verbod gaat afdwingen op pulsvissen. Daarover vindt naar verwachting komende week overleg plaats. Nederland verzet zich met hand en tand tegen het verbod, maar gaat mogelijk aan het kortste eind trekken. In dat geval zal het kabinet zich daar echter niet zomaar bij neerleggen. Schouten wil dat er een ,,fatsoenlijke overgangsperiode” komt voor Nederlandse pulsvissers. Hoe lang die zou moeten duren, wilde ze zaterdag tijdens een ChristenUnie-congres niet zeggen.

Pulsvissen is een methode waarbij met elektriciteit vissen uit de zeebodem worden gelokt. Volgens Schouten is doe methode milieuvriendelijk, omdat ze onder meer zorgt voor een lager brandstofverbruik. Maar Franse en Britse vissers verzetten zich tegen pulsvisserij. Het Europees Parlement heeft zich er inmiddels ook tegen uitgesproken. Volgens Schouten is de kritiek louter politiek van aard.