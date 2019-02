In 23 plaatsen gluren bij de buren

Onder het motto Gluren bij de Buren hebben zondagmiddag in 23 plaatsen in Nederland huiskameroptredens plaats. Ongeveer 5000 amateurkunstenaars of beginnende beroepsartiesten verzorgen 1284 acts in even zoveel kamers: zang, dans, voordracht, cabaret en andere uitvoeringen, aldus de organisatie.

Gluren bij de Buren bestaat volgens gangmaker Dirkjan van Oord, bassist, inmiddels elf jaar in de huidige vorm, maar de laatste jaren neemt het aantal deelnemende steden en dorpen flink toe. Zo doet een grote stad als Den Haag nu voor het eerst mee. Deelnemende gemeenten lopen uiteen van Bloemendaal (zeventien acts) tot Utrecht (182). De grootste act is een 35-koppig zangkoor in Amersfoort.

Gluren bij de Buren is voorgekomen uit de behoefte van vooral aankomende artiesten aan laagdrempelige podia. Ook beroepsartiesten maken er wel gebruik van voor try-outs.

Huiskamers worden gratis opengesteld, artiesten treden om niet op en het publiek mag ook voor niks naar binnen, al wordt een bijdrage op prijs gesteld voor de Stichting De Cultuurbrigade, die het evenement organiseert met Kultlab. De organisatie is voor een derde afhankelijk van subsidies van de deelnemende gemeenten, voor een derde van sponsoring en voor een derde van de bijdragen.