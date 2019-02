Muzikanten maken zich op voor Grammy’s

De muziekwereld maakt zich klaar voor de Grammy-awards, die zondagavond worden uitgereikt. Het is de 61e keer dat de prijzen worden vergeven voor de grootste muzikale prestaties van het jaar. De ceremonie wordt gepresenteerd door zangeres Alicia Keys.

De artiest met de meeste nominaties is rapper Kendrick Lamar, die ook in 2016 al de meeste nominaties en prijzen binnen wist te slepen. Drake en Childish Gambino zijn goed voor respectievelijk 7 en 4 nominaties. Alle drie maken ze kans op de prijs voor het beste nummer van het jaar, samen met onder andere Cardi B, Post Malone en 21 Savage.

Niet voor het eerst is er ook kans op winst voor Nederland. Het Metropole Orkest is genomineerd in de categorie Best Jazz Vocal Album met de plaat If You Really Want, die onder leiding van Vince Mendoza werd gemaakt met vocalist en gitarist Raul Midón. Het is de achttiende keer dat het orkest kans maakt op een Grammy. ,,Het went in zekere zin wel. Maar toch ben je elke keer weer enthousiast en benieuwd”, zegt orkestdirecteur Jan Geert Vierkant daarover.